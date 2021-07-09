Суд продовжив домашній арешт Медведчуку

Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції “Опозиційна платформа — За життя” у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду. Відповідне рішення у п‘ятницю, 9 липня, ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк, передає Укрінформ

«Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно», – оголосив суддя.

Печерський районний суд Києва 8 липня о 09:00 год. ранку почав засідання у справі народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» у Верховній Раді Віктора Медведчука. Засідання тривало близько 13 годин. Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня орієнтовно о 08:00 або 08:30 год.

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Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Проте це рішення було оскарджено сторонами.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у ніч на 3 лютого в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в Росію.

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