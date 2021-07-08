Напередодні Олімпіади в Токіо введуть надзвичайний стан

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга офіційно оголосив 8 липня про надзвичайний стан у Токіо на час проведення в цьому місті Олімпійських ігор. Обмеження спрямовані на подолання пандемії коронавірусної інфекції, вони діятимуть до 22 серпня, про це з посиланням на Reuters повідомляє Радіо Свобода.

Раніше цього місяця з’явилися повідомлення, що деякі заходи Олімпійських ігор у Токіо можуть заборонити для глядачів через побоювання щодо поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив 1 липня, що рішення щодо глядачів і надзвичайного стану в Токіо та інших частинах країни буде ухвалене наступного тижня

Також влада Японії попередила: в разі, якщо поширення коронавірусу прискориться, і в Токіо доведеться запроваджувати надзвичайний стан, Ігри можуть пройти без глядачів, або їхній ліміт буде скорочений. Остаточне рішення буде ухвалене після 12 липня.

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Олімпійські ігри в Токіо мають розпочатися 23 липня.

Як повідомляв Львівський портал, семеро спортсменів зі Львівщини візьмуть участь в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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