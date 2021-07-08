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На Львівщині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації через укус змії

Ольга Денисяка

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Жертвою укусу змії став 9-річний мешканець міста Бібрка Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався 7 червня близько 21:40 год. Хлопчика госпіталізували до Дрогобицької лікарні. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше десятка людей.

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

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Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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