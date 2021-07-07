Кожен третій українець має антитіла до коронавірусу, – Радуцький

Третина українець, ймовірно, вже має антитіла до коронавірусу. Про це з посиланням на попередні результати дослідження повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Львівський портал.

Він заявив, що дослідження проводять від початку липня Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

До групи дослідників входять соціологи та медичні працівники, вони відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла.

За його словами, наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

Реклама партнерів

На наступному етапі дослідження фахівці мають ще провести аналітичну роботу і визначити, яким чином антитіла утворились в організми людини. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.

«Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований», – пояснив Радуцький.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 7 липня, в Україні лабораторно підтвердили 610 нових випадків коронавірусу. Померли 33 українці, тоді як одужали понад півтори тисячі хворих.

Напередодні в Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.