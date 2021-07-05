Мешканця Львівщини судитимуть за домашнє насильство

24-річного жителя Городоцького району судитимуть за систематичне психологічне насильство над своєю співмешканкою. Кривднику загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік з липня минулого року до середини травня цього року регулярно вчиняв психологічне насильство (ображав, принижував та погрожував фізичною розправою) над своєю співмешканкою – багатодітною матір’ю, за що винуватця неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

До суду вже скерували обвинувальний акт. Чоловікова звунавачують у домашньому насильстві (ч.1 ст.126-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 5 років, або позбавлення волі на термін до 2 років.

Нагадаємо, у Львові працюють дві мобільні групи поліції, які реагують на домашнє насильство. Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

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На вул. Лінкольна, 57 відкрили денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

Водночас на вул. Личаківській, 90 облаштовують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу передбачила Львівська міськрада.

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