ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Львівщини судитимуть за домашнє насильство

Ольга Денисяка

|

24-річного жителя Городоцького району судитимуть за систематичне психологічне насильство над своєю співмешканкою. Кривднику загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік з липня минулого року до середини травня цього року регулярно вчиняв психологічне насильство (ображав, принижував та погрожував фізичною розправою) над своєю співмешканкою – багатодітною матір’ю, за що винуватця неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

До суду вже скерували обвинувальний акт. Чоловікова звунавачують у домашньому насильстві (ч.1 ст.126-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на термін до 5 років, або позбавлення волі на термін до 2 років.

Нагадаємо, у Львові працюють дві мобільні групи поліції, які реагують на домашнє насильство. Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Реклама партнерів

На вул. Лінкольна, 57 відкрили денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

Водночас на вул. Личаківській, 90 облаштовують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу передбачила Львівська міськрада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів