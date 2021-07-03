У селі неподалік Жовкви незвично «відреставрували» пам’ятник Хмельницькому

У селі Кунин, що недалеко від Жовкви, розфарбували кам’яний пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому. Покриття монументу різнокольоровою фарбою назвали «реставрацією». Про це йдеться на сторінці у Facebook Добросинсько-Магерівська об’єднана громада.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому, розташований у селі Кунин Добросинсько-Магерівської громади, справді був у занедбаному стані. Як видно з опублікованих фото, кам’яна поверхня рясно вкрилась мохом, лишайником і потемніла, подекуди пам’ятник надщербився, а постамент потріскав.

Однак замість того, аби монумент відчистити й реставрувати, ГО «Твори добро +», вирішила його пофарбувати. Таким чином у Богдана Хмельницького з’явився червоний плащ, коричневі чоботи, шапка і вуса та чорні штани.

Керівництво громади не стурбувала така «реставрація», активістам публічно подякували «за добру справу», яка залишиться для нащадків.

«Ще одну пам’ятку архітектури, пам’ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині, відреставрувала громадська організація «Твори добро+». І це лише початок їхньої роботи в Добросинсько-Магерівській громаді. Висловлюємо щиру подяку організації за добрі справи, які залишаться для майбутнього покоління», – йдеться у повідомленні громади.

Втім місцеві мешканці здебільшого не оцінили таке оновлення. На їхню думку, тепер пам’ятник став схожим на «фігурку для лялькового театру», через червоний колір почав нагадувати СРСР. Також користувачі соцмережі назвали кінцевий результат «рагулізмом», «трешом» та «знущанням над майном громади».

Хоча все-таки знайшлися люди, які стали на захист такої «реставрації», аргументуючи свою позицію тим, що хоча б таким чином вдасться вберегти пам’ятник від руйнації.

На цей випадок вже відреагували в департаменті архітектури та містобудування ЛОДА. Там зазначили, що пам’ятник Богдану Хмельницькому у Кунині справді є пам’яткою місцевого значення, такого статусу йому надали ще в 1972 році. Монумент був у занедбаному стані, але розмальовувати його таким чином ніхто не мав права.

«Управління охорони об’єктів культурної спадщини області звернеться до місцевої територіальної громади. Ми повідомимо, що це пам’ятка і що її треба відреставрувати. Можливо, це тепер складніше буде зробити, бо ми не знаємо, які дії вже були зроблені. Мені зараз важко сказати, які роботи зроблені до того, як поклали шари фарби. Прикро, що вже витрачені гроші, але тепер треба все це знімати і реставрувати», – прокоментував керівник обласного управління охорони об’єктів культурної спадщини Василь Петрик.

Водночас посадовець відзначив, що подібних пам’ятників, в тому числі й воїнам та діячам СРСР, у селах Львівщини є чимало. І місцеві мешканці нерідко навіть не знають, що такий об’єкт може мати статус пам’ятки, тому можуть вдаватись до власноручних «реставрацій».

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Фото: Добросинсько-Магерівська об’єднана громада, Володимир Горбань