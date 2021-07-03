97-річна мешканка Львівщини провакцинувалась від коронавірусу

97-річній жительці села Чижиків, що неподалік від Львова, зробили щеплення проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в місцевій амбулаторії.

Медики амбулаторії села Чижиків, яке входить до Підберізцівської громади, кажуть, що місцеві мешканці дедалі частіше приходять вакцинуватись проти Covid-19.

Найстаршою провакцинованою жителькою села стала 97-річна жінка. Більше деталей в амбулаторії не розповідають, втім найвірогідніше, що пенсіонерці ввели першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Реклама партнерів

«Статистика вакцинації від Covid-19 в нашій громаді стає все кращою. У нас щепляться різні вікові категорії. З усіх, хто у нас щепився, найстаршою стала 97-річна пацієнтка. Також щеплення робить й молодь. Сподіваємося, з часом кількість вакцинованих лише зростатиме. Вакцинуйтеся та будьте здорові!», – пишуть на сторінці у Facebook Чижиківської амбулаторії сімейної медицини.

Водночас медики наголошують: не приймайте рішення щодо вакцинації на основі чуток. Порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, черпайте інформацію лише з перевірених джерел, читайте офіційні інструкції до covid-вакцин, які є у вільному доступі в амбулаторіях та в мережі.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані.

Медики використовують вакцини Covishield і Astra Zeneca (взаємозамінні), Coronavac, Pfizer. Загалом щепити хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.