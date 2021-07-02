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Колишній будинок побуту у Львові перебудують під офіси. Візуалізація

Наталя Дуляба

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Колишній будинок побуту «Ювілейний», що на просп. Чорновола, 59, відреконструюють під офісний центр. Відповідне рішення 2 липня прийняв під час засідання виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлової будівлі на просп. Чорновола, 59 отримало ПП «Вест-грант».

Йдеться про колишній 5-поверховий будинок побуту «Ювілейний», який збудували у 1980-х роках. У радянські час тут знаходились майстерні та ресторан, зараз будівлю віддали під офіси, магазини, виробництво тканин, а також два ресторани. Частина приміщень вже є у приватній власності, інші, які все ще належать Львівській облраді, планують продати.

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Будинок побуту «Ювілейний», 1980-ті роки
1984 рік

ПП «Вест-грант» збирається відреконструювати будівлю під офіси і добудувати ще фактично три поверхи. Мозаїку «Дружба українського і російського народів», яка розміщена на фасаді, обіцяють зберегти. Це панно ще у 2019 році включили до міського реєстру мозаїк. Комуністичні елементи на ньому демонтували ще раніше.

Своїм рішенням виконком встановив, що відсоток забудови земельної ділянки має залишитись незмінним, а по завершенню всі робіт висота споруди не повинна перевищувати 33,9 м. Заплановано, що офісна будівля матиме 8 поверхів.

Також на території довкола майбутніх офісів проведуть благоустрій, частину її віддадуть під парковку.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Вест-грант» займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Існує з 2007 року. Засновником підприємства є львів’янин Ігор Голдрич.

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