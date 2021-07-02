Дві львівські борчині стали чемпіонками Європи

1 липня перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби здобули дві спортсменки зі Львівщини – 18-річна Олександра Хоменець та 20-річна Оксана Чудик. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у вазі 55 кг перемогу здобула 18-річна вихованка Львівського фахового коледжу спорту, уродженка Трускавця Олександра Хоменець. У фіналі вона перемогла ж спортсменку з Угорщини Розу Сенттамасі з рахунком 2:0. Тренують борчиню Орест Скобельський та Андрій Бирка.

Чемпіонкою Європи стала і 20-річна студентка Львівського фахового коледжу спорту Оксана Чудик. У вазі до 68 кг здобула вона перемогла Софією Шейфл з Німеччини з рахунком 10:0! Тренують Оксану Олександр Раковський та Степан Ткачишин.

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Нагадаємо, 29 червня бронзу змагань виборов 20-річний львівський борець Данило Стасюк.

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Фото: ЛОДА