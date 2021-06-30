Львів’янин виборов бронзу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Львів’янин Данило Стасюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

20-річний Данило Стасюк представив Україну на змагання у вазі 97 кг.

У кваліфікаційних поєдинках Данило переміг Маріуса Юджа з Молдови з рахунком 11:0 та азербайджанця Зафара Алієва 10:0.

У боротьбі за вихід до фіналу 20-річний львівський борець поступився турецькому борцю Полату Полатці. Втім у боротьбі за бронзу Данило Стасюк переміг німця Юзефа Сенігігіта з рахунком 10:0.

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Тренують Данила Віктор Глібенко та Дмитро Пасенко. Майстер спорту України міжнародного класу навчається у Львівському фаховому коледжі спорту.

Нагадаємо, у квітні Данило став чемпіоном України. Він також вже виборював медалі чемпіонату світу U-23, чемпіонатів Європи та світу серед кадетів та серед юніорів.

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Фото: ЛОДА