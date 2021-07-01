Із Нацбанку звільняється ще один керівник

Директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України заявив, що також завершує роботу в НБУ. Про це Віталій Ваврищук повідомив у своєму Facebook.

За словами Віталія Ваврищука, він повністю підтримує рішення своїх колег звільнитися через непрозоре прийняття рішень та втручання у процеси як ззовні, так і зсередини НБУ.

«Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза (директора департаменту ліцензування – ред.). Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником Голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності», – повідомив він.

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Як відомо, уся команда керівників департаменту ліцензування подала очільнику Національного банку України заяви про звільнення через непрозоре прийняття рішень та втручання у процеси як ззовні, так і зсередини НБУ.

Львівський портал також повідомляв, що голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку через «систематичний політичний тиск». Згодом Смолій розповів, що звільнився на вимогу Зеленського. У Європі різко засудили втручання влади у роботу НБУ, що призвела до звільнення найкращого банкіра Центральної та Східної Європи 2019 року Яківа Смолія.

Експерти пов’язували відставку ТОП-посадовця із вимогою друку гривні, задля відмивання грошей олігархами, що може призвести до її знецінення і податкового навантаження на простих українців.

Також відомо, шо тодішня відставка Смолія коштувала Україні близько 1,75 мільярда доларів – угоду з розміщення облігацій на цю суму напередодні скасували у Мінфіні.

16 липня 2020 року Рада призначила нового голову Нацбанку, ним став голова правління «Укргазбанку» Кирил Шевченко.

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