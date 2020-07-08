Смолій розповів, що звільнився на вимогу Зеленського

Колишній очільник правління Національного банку Яків Смолій розповів про зустріч з президентом Володимиром Зеленським, за підсумками якої він вирішив піти у відставку. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Лівий берег», пише Громадське.

«Після засідання Національної ради реформ, 30-го червня, в мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмов я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів «так»», — пригадав Смолій.

«Ми абсолютно виважено обговорили з президентом, як і коли повинен відбуватися процес звільнення голови центрального банку, весь процес переходу, адже це важливо. Я запитав: «Коли ви хочете це зробити? На цій сесії Верховної Ради чи восени?». Президент сказав, що на цій. Залишалося три робочих дні, наступний тиждень був не сесійний. Важливо, щоб нового голову призначили до того, як Рада піде на канікули (17 липня – ред,), щоб не було великого розриву (між звільненням і призначенням нового очільника НБУ – ред.)», — зазначив колишній глава Нацбанку.

Ця зустріч з президентом відбулася 30 червня, а 1 липня Смолій подав Зеленському заяву про відставку й заявив про політичний тиск на інституцію.

Вже 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови правління Нацбанку.

Відставка Смолія вже коштувала Україні близько 1,75 мільярда доларів — угоду з розміщення облігацій на цю суму напередодні скасували у Мінфіні.

Що думають відомі політики та експертів про відставку посадовця, якого вважають одним із найуспішніших в економічному секторі України, читайте за посиланням тут.