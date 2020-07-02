Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск»

Голова Національного банку України Яків Смолій подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через «систематичний політичний тиск». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НБУ.

«Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні», – заявив Яків Смолій.

У заяві про відставку очільник НБУ вказує, що йде з посади за власним бажанням.

В Офісі президента вже відреагували на звільнення Смолія. У Володимира Зеленського кажуть, що будь-які дискусії щодо діяльності Нацбанку мають бути позбавлені політичного забарвлення, адже це «може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України».

«Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності. Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 59-річний Яків Смолій очолив НБУ у березні 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку.

Ще навесні цього року Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – до 2025 року.