Із Нацбанку водночас звільнились всі керівники департаменту ліцензування

Уся команда керівників департаменту ліцензування подала очільнику Національного банку України заяви про звільнення через непрозоре прийняття рішень та втручання у процеси як ззовні, так і зсередини НБУ. Про це повідомив директор департаменту Олександр Бевз у своєму Facebook.

Як стало відомо, заяви на звільнення написали такі працівники:

Директор департаменту Олександр Бевз.

Заступниця директора Катерина Жебанова.

Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко.

Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль.

Начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи.

Заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарія Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Горобйов та Стефан Дзенков.

Дуже сумна для нас новина, але через певні обставини для уникнення маніпуляцій маємо нею поділитись вже сьогодні. Наша команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення. Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України – йдеться у повідомленні Олександра Бевза.

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За його словами, НБУ далеко відійшов від стандартів: прозорого прийняття та своєчасного оформлення рішень, незалежної роботи колегіальних органів регулятора, невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини, своєчасної і неупередженої комунікації регулятора з приводу його рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

«Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору… Наші повноваження пов’язані з критично важливою частиною роботи НБУ: доступ на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого. Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе», – повідомив Олександр Бевз.

Раніше Львівський портал повідомляв, що голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку через «систематичний політичний тиск». Згодом Смолій розповів, що звільнився на вимогу Зеленського. У Європі різко засудили втручання влади у роботу НБУ, що призвела до звільнення найкращого банкіра Центральної та Східної Європи 2019 року Яківа Смолія.

Експерти пов’язували відставку ТОП-посадовця із вимогою друку гривні, задля відмивання грошей олігархами, що може призвести до її знецінення і податкового навантаження на простих українців.

Також відомо, шо тодішня відставка Смолія коштувала Україні близько 1,75 мільярда доларів – угоду з розміщення облігацій на цю суму напередодні скасували у Мінфіні.

16 липня 2020 року Рада призначила нового голову Нацбанку, ним став голова правління «Укргазбанку» Кирил Шевченко.

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