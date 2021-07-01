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Через штам «Дельта» у Львові можуть посилити карантин

Ольга Денисяка

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Зважаючи на ймовірність поширення нового штаму коронавірусу у Львові хочуть посилити контроль за дотриманням карантину, а також прискорити темпи вакцинації. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу, передає Львівський портал.

Ці рішення 2 липня розгляне міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, міськрада зараз готує відповідні накази щодо виконання карантинних обмежень – маскового режиму, соціальної дистанції.

«Зважаючи на ту динаміку і ту інформацію, яку ми бачимо у Європі, ми розуміємо, що можливі моменти фіксації цього штаму в Україні. Звертаємо увагу на дотримання карантинних норм, і для цього будемо мати звернення і готуємо відповідні накази щодо жорсткості виконання карантинних умов – маскового режиму, соціальної дистанції тощо», – заявив Андрій Москаленко.

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Окрім того, він наголосив, що до вересня у Львові планують прискорити темпи вакцинації.

«У літній період треба прискорити темпи вакцинації, щоб на вересень мати максимальну кількість вакцинованих людей, і це як один з елементів протидії можливому новому штаму», – зауважив перший заступник міського голови Львова.

Нагадаємо, у Львівській ОДА заявили, що поширення штаму коронавірусу «Дельта», ймовірно, може стати причиною нової хвилі covid та посилення карантину. Детальніше про особливості цього штаму читайте за цим посиланням.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Як повідомляв Львівський портал, цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Додамо, що в Україні вже почали впроваджувати заходи з протидії поширення Дельта-штаму. Уряд запровадив обов’язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з країн, де поширений цей штам.

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