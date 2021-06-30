ОСТАННІ НОВИНИ

У всіх музеях Єгипту створять українські аудіогіди

Ольга Денисяка

|

У всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди, а для туристів з України запустять гарячу лінію українською. Про це на пресконференції повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, передає Інтерфакс-Україна.

Україномовні аудіогіди можна буде відкрити за допомогою QR-коду, завантажити та прослухати.

Міністр наголосив, що українська мова стане обов’язковою для туристичної галузі Єгипту. Зокрема, персоналу готелів, які приймають українських туристів, вже дали розпорядження дублювати всі інформаційні матеріали на українську. Також скоро обіцяють запустити гарячу лінію для українських мандрівників.

Також він зазначив, що минулого ркоу році були відкриті нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а в цьому – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. Найближчим часом планують створити 20 нових музеїв, а також щороку оновлювати 20% існуючих. Всі вони будуть мати українські аудіогіди.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Туреччині запрацювали два україномовні аудіогіди – в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія.

Окрім того, минулого року в Лондоні підписали Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда. Зокрема, аудіогід українською з’явиться у Лондонському Тауері.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів