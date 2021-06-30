У всіх музеях Єгипту створять українські аудіогіди

У всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди, а для туристів з України запустять гарячу лінію українською. Про це на пресконференції повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, передає Інтерфакс-Україна.

Україномовні аудіогіди можна буде відкрити за допомогою QR-коду, завантажити та прослухати.

Міністр наголосив, що українська мова стане обов’язковою для туристичної галузі Єгипту. Зокрема, персоналу готелів, які приймають українських туристів, вже дали розпорядження дублювати всі інформаційні матеріали на українську. Також скоро обіцяють запустити гарячу лінію для українських мандрівників.

Також він зазначив, що минулого ркоу році були відкриті нові історичні музеї в найпопулярніших місцях відпочинку українців – Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а в цьому – Музей єгипетської цивілізації в Каїрі. Найближчим часом планують створити 20 нових музеїв, а також щороку оновлювати 20% існуючих. Всі вони будуть мати українські аудіогіди.

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Туреччині запрацювали два україномовні аудіогіди – в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія.

Окрім того, минулого року в Лондоні підписали Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда. Зокрема, аудіогід українською з’явиться у Лондонському Тауері.

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