У двох музеях Туреччини запрацювали україномовні аудіогіди

У Туреччині запрацювали два україномовні аудіогіди – в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі офісу президента України.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, у яких налічується близько 5 тисяч художніх творів та 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави.

Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.

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«Запрошую всіх українців приїжджати в Анталію, відпочивати та йти в музеї, брати аудіогід, обирати українську мову та насолоджуватися величною турецькою культурою. Спільними зусиллями першої леді та українських дипломатів популяризуємо українську мову у світі та робимо світову культуру доступнішою для українців», – розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Туреччина – місце перетину багатьох цивілізацій. Один з найпопулярніших туристичних напрямків для українців. Щороку близько півтора мільйона наших громадян обирають цю країну для відпочинку.

Впровадження україномовних аудіогідів – один з напрямків культурної дипломатії. Найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.

Львівський портал повідомляв ,що минулого року в Лондоні був підписаний Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда. Зокрема, аудіогід українською з’явиться у Лондонському Тауері.

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Фото: Офіс президента