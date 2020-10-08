У Лондонському Тауері з’явиться аудіогід українською

У четвер, 8 жовтня, у Лондоні був підписаний Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда. Зокрема, аудіогід українською з’явиться у Лондонському Тауері. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відповідно до положень Меморандуму, Адміністрація історичних королівських палаців (м. Лондон) підтримує ініціативу першої леді та бере на себе зобов’язання найближчим часом запровадити україномовний аудіогід в одному з найвизначніших місць не лише Великої Британії, а й світу – Лондонському Тауері (Tower of London).

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Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів і надалі співпрацювати з Україною та поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах країни.

«Для України й для мене особисто аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність. Це, перш за все, про прийняття України у світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері. Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу та заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших та найвідоміших місць світу скоро лунала й українська мова», – наголосила перша леді Олена Зеленська.

Лондонський Тауер (англ. Her Majesty’s Royal Palace and Fortress, Tower of London) – одна з найвизначніших архітектурних пам’яток Великої Британії, історичний центр Лондона. Входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку музей відвідують майже 3 млн туристів.

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Фото: Офіс президента