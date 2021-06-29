29 червня стартує додаткова сесія ЗНО

У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОН.
Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.
Львівський портал повідомляв, що за підсумками цьогорічного ЗНО максимальні 200 балів на Львівщині здобув 71 випускник.
Нагадаємо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії.
Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.
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Ольга Денисяка