29 червня стартує додаткова сесія ЗНО

У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОН.

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

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Львівський портал повідомляв, що за підсумками цьогорічного ЗНО максимальні 200 балів на Львівщині здобув 71 випускник.

Нагадаємо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії.

Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

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