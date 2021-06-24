Від коронавірусу на Львівщині провакцинували майже 20 тисяч освітян

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже майже 20 тисяч освітян. Із таким показником область є серед лідерів в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти.

В Україні триває вакцинація освітян проти коронавірусу. Станом на 22 червня загалом щеплення зробили 303 189 працівникам закладів освіти.

Щодо Львівщини, то тут провакцинували 19 925 освітян. Із таким показником область є однією із лідерів в Україні, хоча ще на початку червня Міносвіти не зараховувало Львівщину до такої категорії.

Загалом МОН виділяє таких п’ять лідерів за темпами вакцинації освітян проти Covid-19:

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м. Київ – 41 819 осіб;

Київська область – 26 719 осіб;

Дніпропетровська область – 25 192 особи;

Львівська область – 19 925 осіб;

Харківська область – 16 942 особи.

Зазначимо, що МОН і МОЗ розробили окремий алгоритм запису працівників освіти на covid-вакцинацію. З покроковою інструкцією можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, на Львівщині освітянам covid-щеплення почали робити в середині квітня.

Тим часом у Міносвіти розглядають можливість введення обов’язкової вакцинації вчителів проти коронавірусу.

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