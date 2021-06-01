Covid-щеплення отримали понад 82 тисячі освітян. Львівщини серед лідерів немає

В Україні більше 82 тисячі освітян вже отримали перше щеплення проти коронавірусу. Львівщини серед шістьох областей-лідерів вакцинації немає. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти.

Так, станом на 31 травня covid-вакцинацію пройшли 82 тисячі українських освітян. Всім їм зробили перше щеплення із двох необхідних.

Серед вакциновах 28 221 працівник освіти – це ті, хто залучені до проведення ЗНО-2021. Щеплення вони отримали китайською вакциною CoronaVac/Sinovac. Інші освітяни щепились іншими доступними вакцинами у пунктах щеплень.

МОН наводить шість областей-лідерів за рівнем вакцинації освітян. Львівщини серед них немає.

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Цей перелік лідерів виглядає таким чином:

м. Київ – 11 030 осіб вакциновано;

Київська область – 6 456 осіб;

Сумська область – 4 572 особи;

Харківська область – 4 242 особи;

Хмельницька область – 3 590 осіб;

Вінницька область – 3 549 осіб;

Дніпропетровська область – 3 522 особи.

Нагадаємо, на Львівщині освітянам covid-щеплення почали робити в середині квітня.

Тим часом у Міносвіти розглядають можливість введення обов’язкової вакцинації вчителів проти коронавірусу.

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