ОСТАННІ НОВИНИ

Covid-щеплення отримали понад 82 тисячі освітян. Львівщини серед лідерів немає

Наталя Дуляба

|

В Україні більше 82 тисячі освітян вже отримали перше щеплення проти коронавірусу. Львівщини серед шістьох областей-лідерів вакцинації немає. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти.

Так, станом на 31 травня covid-вакцинацію пройшли 82 тисячі українських освітян. Всім їм зробили перше щеплення із двох необхідних.

Серед вакциновах 28 221 працівник освіти – це ті, хто залучені до проведення ЗНО-2021. Щеплення вони отримали китайською вакциною CoronaVac/Sinovac. Інші освітяни щепились іншими доступними вакцинами у пунктах щеплень.

МОН наводить шість областей-лідерів за рівнем вакцинації освітян. Львівщини серед них немає.

Реклама партнерів

Цей перелік лідерів виглядає таким чином:

  • м. Київ – 11 030 осіб вакциновано;
  • Київська область – 6 456 осіб;
  • Сумська область – 4 572 особи;
  • Харківська область – 4 242 особи;
  • Хмельницька область – 3 590 осіб;
  • Вінницька область – 3 549 осіб;
  • Дніпропетровська область – 3 522 особи.

Нагадаємо, на Львівщині освітянам covid-щеплення почали робити в середині квітня.

Тим часом у Міносвіти розглядають можливість введення обов’язкової вакцинації вчителів проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...