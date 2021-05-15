Як і коли освітяни зможуть отримати щеплення проти коронавірусу

Наприкінці травня в регіони України почнуть розвозити вакцину Pfizer, аби робити щеплення всім працівникам освіти. Про це пише УП із посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

В Україну американська вакцина Pfizer надходитиме чотирма поставками з 18 травня. Спочатку її поставлять на національний склад, після чого розвезуть у регіони.

Загалом в країну привезуть понад 473 тисячі доз вакцини. Більшість, понад 378 тисяч доз, піде для працівників освіти – як вчителів, так і, наприклад, бухгалтерів.

Інші приблизно 100 тисяч доз підуть на щеплення для людей, які отримали першу дозу вакцини під час першого та другого етапів вакцинації. Це зокрема медики, військові, люди віком понад 80 років.

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Ляшко розповів, що станом на 15 травня в Україні провакцинували вже 60 163 освітян. Серед них – 21 922 людини, які працюватимуть під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як освітянам записатися на вакцинацію

Працівник закладу освіти має розповісти про своє бажання вакцинуватися проти Covid-19 своєму, який складає списки охочих.

Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати.

Школа чи садочок має самостійно підготувати приміщення для вакцинації та скласти графік для працівників. Після цього до закладу приїздить мобільна бригада та вакцинує всіх, хто записався.

Схема подачі списків на вакцинацію для керівників освіти:

школи, дитячі садки та позашкільні навчальні заклади передають списки на вакцинацію до органу управління освіти, орган – до ОДА, ОДА – регіональному координатору;

профтехучилища – до ОДА, ОДА – до регіонального координатора;

університети – до ОДА, ОДА – до регіонального координатора.

Якщо вчитель записався на вакцинацію в «Дії» як звичайний громадянин, він все одно має повідомити про своє рішення керівнику закладу освіти та потрапити в список на організовану вакцинацію.

Логіка вакцинування освітян саме зараз полягає в тому, щоб провести щеплення до літа, коли більшість працівників освіти піде у відпустку. Таким чином освітяни мають завершити вакцинацію до осені, коли почнеться новий навчальний рік.

Як писав Львівський портал, вчителів, які братимуть участь у проведенні цьогорічного ЗНО, на Львівщині почали вакцинувати у середині квітня. Практично відразу область отримала китайську вакцину CoronaVax, якою й почала робити щеплення всім освітянам.

Водночас наприкінці квітня стало відомо, що у Львові перестали робити щеплення викладачам вишів через брак вакцини.

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