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МОН розглядає варіант обов'язкової COVID-вакцинації для вчителів

Вероніка Рой

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Уряд України опрацьовує механізм введення обов’язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від вчителів законодавчо не вимагають обов’язково щепитися від COVID-19. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, вчителі є потенційними носіями вірусу, які знаходяться в групі дітей і колег.

«Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов’язково або вакцинацію, або ПЛР-тест», – заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

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«Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих», – додав він.

Нагадаємо, всередині квітня щеплення проти коронавірусу почали робити освітянам. Першочергово вакцинували тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

Наразі понад 8 тисяч освітян Львівської області отримали вакцину від коронавірусу.

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