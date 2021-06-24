26-28 червня на Львівщині працюватимуть 11 центрів вакцинації. Графік роботи

Цими продовженими вихідними, 26-28 червня, на території Львівщини працюватимуть 11 центрів вакцинації, де можна буде зробити щеплення проти коронавірусу. Про це Льіввському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Так, з 26 по 28 червня включно щепитись проти Covid-19 мешканці Львівщини зможуть в 11 центрах вакцинації. У Львові цими вихідними працюватимуть чотири такі локації.

Львів (26-28 червня включно)

Стадіон «Львів Арена», вул. Стрийська, 199 – з 10:00 до 18:00 год.

ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7-Б – з 10:00 до 15:00 год.

Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81 – з 10:00 до 15:00 год.

ТРЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх) – з 10:00 до 15:00 год.

Броди (субота, 26 червня)

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Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 70 – з 09:00 до 15:00 год.

Дрогобич (субота-неділя, 26-27 червня)

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28 – з 09:00 до 17:00 год.

Трускавець (субота-неділя, 26-27 червня)

Поліклініка Трускавецько міської лікарні, вул. Данилишиних, 62 – з 09:00 до 15:00 год.

Стрий (субота-неділя, 26-27 червня)

Спортзал школи №5 ім. Стасюка, вул. Шевченка, 18 – з 10:00 до 16:00 год.

Червоноград (субота, 26 червня)

Центр первинної медико-​санітарної допомоги, вул. Івасюка, 8 – з 08:30 до 15:00 год.

Золочів (субота-неділя, 26-27 червня)

Палац культури ім. І. Білозора, вул. Чорновола, 1 – з 10:00 до 14:00 год.

Новояворівськ (субота-неділя, 26-27 червня)

Палац культури «Кристал», вул. Шевченка, 1 – з 10:00 до 15:00 год.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення робитимуть вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 114 мешканців Львівщини, більше 16 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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