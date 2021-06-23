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У Львові домашній тиран погрожував поліцейським пістолетом

Ірина Марчук

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У вівторок, 22 червня, патрульні отримали виклик про домашнє насильство на вул. Хвильового. 39-річний львів’янин відмовився виконувати вказівки поліцейських, а потім погрожував їм пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Поліцію викликала жінка, яка скаржилась на домашнє насильство з боку свого 39-річного співмешканця. Прибувши на місце, чоловік не відреагував на вимоги правоохоронці і відмовлявся покинути помешкання.

Згодом львів’янин пішов в іншу кімнату, взяв пістолет і став погрожувати інспекторам зі словами: «Тепер ви попали».

Патрульні негайно вгамували чоловіка й відібрали у нього зброю. Дебошира відразу затримали.

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Тепер йому затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки.

Нагадаємо,у Львові працюють дві мобільні групи поліції, які реагують на  повідомлення про домашнє насильство.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

На вул. Лінкольна, 57 відкрили денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

Водночас на вул. Личаківській, 90 облаштовують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу передбачила Львівська міськрада.

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