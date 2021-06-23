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Через спеку у Львові загорілись два авто

Ольга Денисяка

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23 червня на Стрийській та Городоцькій вулицях у Львові через сильну спеку загорілись автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що близько 12:00 год. на вулиці Городоцькій побачили автомобіль ВАЗ 2107, з-під капота якого йшов дим та було видно полум’я.

«Поліцейські одразу ж схопили вогнегасник і почали ліквідувати загоряння. Також додатково залучили вогнегасники водіїв, які проїжджали повз. Пожежу загасили, авто прибрали з проїзної частини», – кажуть у поліції.

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Згодом на вулиці Стрийській між двома багатоповерхівками патрульні помітили загоряння автомобіля Volkswagen Touran. Вогонь швидко поширився й передня сторона автівки деформувалася на очах. Поліцейські розбили бічне скло, перемкнули коробку передач на нейтральне положення і відштовхнули авто на безпечну відстань від житлових будинків.

На місце прибули пожежники, які загасили вогонь. Також на місці працювали слідчі.

Патрульні встановили власників транспортних засобів. На щастя, потерпілих внаслідок цих подій немає.

Водії просять не нехтувати правилами безпеки під час підвищення температури та закликають не залишати надовго автівки на відкритих стоянках.

Зазначимо, на Львівщині до п’ятниці, 25 червня, очікується спека до +31-33°. Однак вже у суботу, 26 червня, Львівщину накриють короткочасні дощі та грози, а температура повітря опуститься до +25-27°.

Львівський портал розповідав, як під час спеки уберегтись від зневоднення, а також про те, хто є у групі ризику.

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Фото: патрульна поліція

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