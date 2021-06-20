Грози та спека до +32 °. Прогноз погоди на Львівщині на тиждень

Впродовж 21-22 червня на Львівщині прогнозують короткочасні дощі та спекотну погоду. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У понеділок, 21 червня, на Львівщині очікують короткочасні дощі. Стовпчик термометра підніметься до +29 вдень та +17 вночі. Вiтер буде південно-східний 5-10 м/с.

У вівторок, 22 червня можливий невеликий дощ з грозою. Температура повітря вдень сягне максимальної позначки +32 ° вдень та +18 ° вночі. Вітер – південно-східний 5-10 м/с.

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Впродовж 23-25 червня також очікується +30-32 °. У середу 23 червня, буде сонячна погода без опадів. Однак вже в четвер та п’ятницю, 24-25 червня, Львівщину накриють короткочасні дощі та грози.

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