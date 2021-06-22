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Синоптикиня розповіла, коли на Львівщині спаде спека

Ольга Денисяка

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Зниження температура повітря в Україні очікується не раніше вихідних 26-27 червня. Про це інформують Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Згідно з даними Львівського гідрометцентру, на Львівщині до п’ятниці, 25 червня, очікується спека до +31-33°. Однак вже у суботу, 26 червня, Львівщину накриють короткочасні дощі та грози, а температура повітря опуститься до +25-27°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, послаблення спеки слід чекати у суботу та неділю, 26-27 червня, оскільки тоді з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.

«Послаблення спеки очікуємо у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря. Але про це ще поговоримо трішки пізніше. Поки що всім нам варто налаштуватись на спекотну погоду і берегти себе! Не забуваємо про головні убори та п’ємо багато чистої води», – написала Наталка Діденко.

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Львівський портал розповідав, як під час спеки уберегтись від зневоднення, а також про те, хто є у групі ризику.

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