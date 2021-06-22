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Зневоднення під час спеки: як вберегтися

Ірина Марчук

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Упродовж 22-25 червня на Львівщині синоптики прогнозують спеку до +30-32°. Медики кажуть, що у таку жарку погоду слід споживати більше води. Львівський портал розповідає про безпечну дозу води, як уберегтись від зневоднення, а також про те, хто є у групі ризику.

Скільки води необхідно вживати?

Єдиної норми щодо кількості випитої води немає. Насамперед це залежить від багатьох факторів: особливості організму (вік, вага, наявність захворювань), фізичної активності та клімату.

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Проте можна розрахувати орієнтовну норму води, яка необхідна людині впродовж дня. Для цього потрібно вирахувати 4% від своєї маси тіла. Наприклад, для людини, що важить 60 кг, денна норма води – 2,4 л.

За даними МОЗ, норма води у дітей є меншою:

  • діти 1-4 роки: від 2 до 4 склянок;
  • діти 4-8 років: 5 склянок;
  • діти 9-13 років: 7-8 склянок;
  • 14 років і більше: від 8 до 11 склянок

Однак тут йдеться і про ту рідину, яку споживають разом із їжею. «Крім води та напоїв, джерелом рідини можуть слугувати харчові продукти: супи, овочі, фрукти тощо», – зазначають у МОЗ.

Як розпізнати зневоднення?

Якщо ігнорувати прийоми води у спеку, зростає загроза отримати зневоднення. Цей стан загрожує тим, що організм перестає функціонувати у звичному режимі.

Медики розрізняють два ступені зневоднення: легкий (помірний) та сильний. У кожного з них є свої симптоми. За даними Центру громадського здоров’я, до ознак легкої або помірної дегідратації (зневоднення) належать:

  • спрага;
  • сухість у роті;
  • невелика кількість сечі при сечовипусканні;
  • темно-жовтий колір сечі;
  • суха, прохолодна шкіра;
  • головний біль;
  • судоми м’язів.

Натомість для сильної дегідратації характерні такі симптоми:

  • сечовипускання менше чотири разів на день або відсутність сечі;
  • дуже суха шкіра;
  • запаморочення;
  • прискорене серцебиття;
  • прискорене дихання;
  • запалі очі;
  • сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;
  • короткочасна втрата свідомості.

У дітей зневоднення можна розпізнати через такі симптоми: сухість у ротовій порожнині, сухість підгузків впродовж трьох годин, запалість очей та щік, загальна слабкість, сонливість, відчуття дратівливості та в’ялості.

Хто у групі ризику?

Медики кажуть, що певні категорії людей є більш вразливими до зневоднення. Насамперед це стосується:

  • маленьких дітей. У них зневоднення виражається через діарею, блювоту та підвищену температуру тіла;
  • старших людей;
  • людей, які мають біль у горлі або хворі на застуду;
  • людей із хронічними захворюваннями (цукровий діабет);
  • людей, які приймають сечогінні препарати;
  • фізично активні особи.

Як уникнути зневоднення?

Пийте більше води, краще часто, але маленькими ковтками. Обмежте вживання гострої їжі, кофеїну, газованих та солодких напоїв, а також алкоголю.

До того ж слід надавати перевагу їжу із високим вмістом води: фрукти, овочі, супи. Також краще обмежте перебування на дворі в обід, носіть світлий одяг та уникайте значних фізичних навантажень.

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