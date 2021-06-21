ЄС вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили рішення запровадити санкції проти 78 фізичних і восьми юридичних осіб із Білорусі, в тому числі причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, яку в ЄС вважають актом повітряного піратства, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення про заморожування рахунків і візові заборони торкнуться кількох бізнесменів, а також членів сім’ї Лукашенка, ректорів, прокурорів, суддів, поліцейських і високопоставлених військових.

Крім того, ЄС цього тижня може запровадити економічні санкції проти Білорусі – у зв’язку з грубими порушеннями прав людини владою цієї країни, заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 21 червня перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Секторальні економічні санкції, за словами Борреля, розглянуть голови держав ЄС на своєму саміті 24-25 червня. Санкції торкнуться експорту з Білорусі до Євросоюзу. Про те, які саме галузі під них потраплять, Боррель не повідомив.

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Наразі не відомо, чи ці санкції, розроблені експертами ЄС, будуть остаточно затверджені під час зустрічі лідерів ЄС 22 червня

Зазначимо, посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка довгий час закликає білоруська опозиція. Ці заклики посилилися після арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.

Львівський портал повідомляв, що 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту.

Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

У зв’язку з тим деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Через це декілька днів тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України.

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