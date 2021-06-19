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Ми не будемо приймати літаки з України, – Лукашенко

Ольга Денисяка

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України. Про це Лукашенко заявив під час виступу, який опублікований у близькому до нього телеграм-каналі «Пул первого», передає УП.

«Ви бачите, як гидко вчинила Україна. Ми тут рятуємо їхніх людей, і будемо рятувати, люди-то ні в чому не винні, а вони закрили нам проліт… Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Львівський портал повідомляв, що 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту.

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Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

У зв’язку з тим деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі.

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