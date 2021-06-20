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У суботу в Центрі Довженка вакцинували 512 людей

Ольга Денисяка

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Впродовж суботи, 19 червня, у Центрі вакцинації населення у Центрі Довженка у Львові вакцинували 512 людей. Про це у Facebook повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

За його словами, у впродовж дня у Центрі Довженка працювали чотири бригади медиків.

Загалом у суботу, 19 червня, на Львівщині вакцинували 1326 осіб.

Нагадаємо цими вихідними Центри вакцинації на Львівщині працюють за зміненим графіком через свята. 20 червня, центри вакцинації не функціонують, оскільки в цей день в Україні відзначають День медичного працівника, а також День Святої Трійці. Натомість у понеділок, 21 червня в області працюватимуть лише три Центри вакцинації.

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Зауважимо, в усіх Центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Отримати Covid-щеплення у Центрах вакцинації можуть усі охочі. Проте пріоритет все ж надається тим людям, які записалися через портал «Дія» та особам, які старші 60 років.

Нагадаємо, на Львівщині перший Центр вакцинації на стадіоні«Арена Львів» почав працювати наприкінці травня. Згодом їх число збільшили до восьми. 

Протягом двох тижнів роботи у Центрів вакцинації області щеплення зробили п’ять тисяч щеплень.

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