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Центри вакцинації на Львівщині змінюють графіки роботи на вихідні

Вероніка Рой

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Центри вакцинації населення від коронавірусу у Львівській області на цих вихідних працюватимуть лише у суботу та понеділок, 19-21 червня. Загалом в області працюватиме шість центрів, де можна зробити Covid-щеплення. Про це 18 червня повідомив директор департамент охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, у неділю, 20 червня, центри вакцинації не функціонуватимуть, оскільки в цей день в Україні відзначають День медичного працівника, а також День Святої Трійці.

«Ми зараз опрацьовуємо графіки роботи центрів вакцинації. Говоримо про те, що їх робота має здійснюватися у суботу, а також у понеділок. У неділю ми не виключаємо, що вони не працюватимуть. Це є день медично працівника, а також День Трійці», – каже Орест Чемерис.

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Зауважимо, 19 та 21 червня у Львові працюватиме лише один Центр вакцинації, на Сихові у Центрі Довженка. На стадіоні «Арена Львів» та у ТРЦ «Форум Львів» цими вихідними вакцинацію не проводитимуть.

Загалом у Львівській області буде функціонувати 6 центрів вакцинації: у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді та Новояворівську.

Так, у Львові щеплення можна зробити у Центрі Довженка з 10.00 год. до 15.00 год.

У місті Дрогобич вакцинацію проводитимуть у Дрогобицькому районному народному домі з 09.00 год. до 17.00 год.

Трускавчани щеплення зможуть зробити у поліклінічному відділенні Трускавецької міської лікарні з 09.00 год. до 15.00 год.

У Стрию щеплення проводитимуть з 10.00 год. до 16.00 год. у Стрийській школі №5 ім. В.Стасюка.

Також з 08.30 год. до 15.00 год. проводитимуть вакцинацію у Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград.

Крім цього у місті Новояворівськ з 10:00 год. до 15:00 год. проводитимуть Covid-вакцинацію палаці культури «Кристал».

Зауважимо, в усіх Центрах вакцинації на Львівщині щеплення робитимуть вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Отримати Covid-щеплення у Центрах вакцинації зможуть усі охочі. Проте пріоритет все ж надається тим людям, які записалися через портал «Дія» та особам, які старші 60 років.

Нагадаємо, на Львівщині перший Центр вакцинації на стадіоні«Арена Львів» почав працювати наприкінці травня. Згодом їх число збільшили до восьми. 

Протягом двох тижнів роботи у Центрів вакцинації області щеплення зробили п’ять тисяч щеплень.

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Фото: ЛМР

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