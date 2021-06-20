Як правильно носити маски у літню спеку

У Центрі громадського здоров’я наголосили, що тепла погода – це додатковий привід уважно дотримуватись правил використання захисних масок, а також дали поради, як правильно носити маску у спеку. Про це повідомили на сторінці у Facebook ЦГЗ, передає Львівський портал.

Зазначається, що правила використання масок у літню пору такі ж, як і в будь-яку іншу. Зокрема, експерти радять влітку частіше змінювати маски, адже вони швидше стають вологими, та завжди носити з собою запасні. Це ж стосується і використання респіратора.

«Одягайте маску навіть і на відкритому повітрі, якщо у вас немає змоги дотримуватися рекомендованої фізичної дистанції 1–1,5 метра від інших», – радять в ЦГЗ.

Носіть маску в місцях скупчення людей, коли ви:

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тісно контактуєте з іншими людьми з-поза вашого домогосподарства, наприклад, зустрілися з друзями й сидите в тісному колі на лавочці чи траві;

перебуваєте на дитячих майданчиках;

стоїте в черзі за кавою тощо.

Окрім цього у центрі радять звернути увагу на те, щоб маска повністю закривала ніс та рот, а не висіла на підборідді чи руці. Також варто не торкатися зовнішньої сторони маски під час її носіння.

Також нагадують, що треба знімати маску за резинки, не торкаючись її передньої частини та шкіри обличчя. Не використовуйте одноразові маски повторно, а після зняття, або доторку до використаної маски, слід помити руки з милом або обробити їх спиртовмісним антисептиком.

«Не забувайте мити руки водою з милом принаймні 20 секунд після того, як ви перебували в громадському місці, чхали чи кашляли. Якщо такої змоги немає, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, що містить щонайменше 70% спирту. Якщо у вас або ваших близьких є симптоми грипу або Covid-19, залишайтеся вдома», – додали в ЦГЗ.

Як відомо, уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня, але послабив низку обмеження. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування, а також дозвіл на в’їзд іноземців.

Нагадаємо, станом на початок червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження. А нещодавно Україна увійшла ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

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