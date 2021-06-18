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Ще щотири сотні медиків отримають по 20 тисяч від Львова

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада виділить матеріальну допомогу ще 403 медикам, які захворіли на коронавірус під час роботи. Відповідне рішення 18 червня прийняв виконавчий комітет, передає Львівський портал.

По 20 000 грн отримають 403 медики, які підхопили на роботі Covid-19. Йдеться не лише про медпрацівників зі Львова, а й про всю Львівську МТГ.

Загалом на виплату цих Covid-допомог Львів зараз витратить більше 8 млн грн.

Зазначимо, що під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

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Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже 2026 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування. На все це із бюджету пішло майже 34 млн грн.

Як писав Львівський портал, матеріальну допомогу із бюджету Львова вирішили надавати ще й освітянам, що підхопили Covid-19.

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