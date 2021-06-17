На транзитному кільці навколо Львова завершують перебудову 68-річного моста

На Львівщині завершують перебудову 68-річного мосту через річку Желдець на дорозі Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Цей міст стане частиною Великого транзитного кільця, що зможе розвантажити об’їзну дорогу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Міст через річку Желдець побудували ще у 1953 році. З того часу його ще жодного разу не ремонтували. Перебудовою споруди займається організація ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія».

«Зведений міст ще у 1953 році повністю вичерпав свої експлуатаційні можливості. Тепер ми збудували переправу відповідно до усіх вимог та стандартів. Довжина реконструйованої споруди становить 25 метрів, а ширина – 8 метрів», – йдеться у повідомленні Служби автомобільний доріг.

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Фінальний етап перебудови моста передбачає асфальтування верхнього шару, забезпечення захисного покриття на тротуарах та встановлення бар’єрного огородження на дорозі.

Зазначимо, цей міст стане частиною транзитного кільця, який облаштовують на відстані 20-30 кілометрів довкола Львова. Він має розвантажити місто від транзитного транспорту.

«Цю дорогу ми ремонтуємо одночасно на кількох ділянках в рамках реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту. Загалом охоплено ремонтом понад 72 км дороги Т-14-25. Окрім проїзної частини автошляху ми також приділяємо значну увагу штучним спорудам. На сьогодні маємо вже відремонтовано 3 мостові переходи у селах Дроговиж, Вербіж та Бучали. Крім цього, активно ремонтуємо переправу через річку Стара у селі Повітно та завершуємо реконструкцію мостового переходу через річку Желдець поблизу с. Воля – Жовтанецька», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Раніше Львівський портал повідомляв, що аби розвантажити Львів від транзитного транспорту Львівщині взялися створювати довкола міста дві великі кільцеві дороги. Перша з них передбачає побудову Північного об’їзду Львова від Бірок до Гамаліївки, а відтак кільцева дорога Львова утворить так зване мале кільце. Водночас на відстані 20 – 30 кілометрів довкола міста анонсували велике транзитне кільце, зокрема для вантажного транспорту, який рухається через Львівщину.

Велике транзитне кільце для вантажного транспорту – територіальна дорога Т-1425, яка проходить навколо Львова радіусом близько 30 км та сполучає Миколаїв–Городок–Івано-Франкове–Жовкву–Кам’янка-Бузьк–Куровичі–Бібрку. В майбутньому кільце обіцяють замкнути у коло новою дорогою від Бірок до Миколаєва.

Проте на початку березня на частині великого транзитного кільця, зокрема, на нещодавно відремонтованій дорозі на ділянці від села Лозино до Крехова, утворилися ями.

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Фото: Служба автомобільних доріг