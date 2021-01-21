Частину Миколаївської фортеці хочуть перетворити на піщаний кар’єр

У місті Миколаїв на Львівщині фортецю, що є пам’яткою історії місцевого значення, хочуть перетворити на піщаний кар’єр. Про йдеться на Facebook-сторінці департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА.

« 20 січня відбулася позачергова нарада членів консультативної ради. Зустрілися, аби відреагувати на ситуацію щодо Миколаївської фортеці, частину якої вже кілька років різні зацікавлені особи пробують перетворити на… піщаний кар’єр», – йдеться у повідомленні.

Миколаївська фортеця – пам’ятка історії місцевого значення, комплекс оборонних укріплень, який створений у 1910-1914 роках для захисту переправи через Дністер. У 1919 році підрозділи УГА на укріпленнях Миколаївської фортеці стримували наступ польських підрозділів, а до кінця 1954 року тут були дві криївки УПА.

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У 2019 році на замовлення Миколаївської районної ради науковці виготовили облікову документацію на цю пам’ятку. Її розглянула і погодила тодішня консультативна рада, після чого департамент архітектури та містобудування ЛОДА скерував документи до Мінкульту. Проте відповіді досі отримав.

«Водночас до департаменту надійшов лист за підписом одного із заступників міністра культури. В ньому йдеться про те, щоб внести Миколаївську фортецю як об’єкт культурної спадщини у перелік пам’яток культурної спадщини області – відповідно до рішення експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики. Але за новою обліковою документацією, яку в департаменті не бачили. На нараді з’ясували: підписи на нових документах можуть бути підроблені, а ціла низка цінних об’єктів, які перебувають на території фортеці, вказані, як уже неіснуючі», – наголошують у департаменті.

За словами доцента НУ «Львівська політехніка», члена консультативної ради та ініціатора вчорашньої наради Василя Петрика, нову документацію розробило комунальне підприємство ЛОР «Реставрація замків і палаців Львівщини» на замовлення приватної структури.

«Якщо нею керуватися, то частина об’єктів культурної спадщини на території фортець просто не існують. Мабуть, тому що замовник на цій території має намір розвідувати піщаний кар’єр. А це об’єкти групи «Лиса гора», залізобетонні споруди, бліндажі, підземні ходи, печери, викопані в піскових скелях Миколаєва. На всі ці об’єкти є вже виготовлена належним чином облікова документація, яку ще 2019 року подали у Мінкульт після затвердження на консультативній раді. Від 19 червня 2019 року – донині ці матеріали не розглянуті і пам’ятка не внесена до держреєстру. Це дивна ситуація, яка підтверджує, що Міністерство мусить, перш за все, брати до уваги рішення місцевих консультативних рад, бо всі інші суб’єкти можуть бути зацікавлені приховати частину інформації і зманіпулювати на свою користь і, заради комерційної вигоди, знищити пам’ятку» –пояснює Василь Петрик,

Учасники наради вирішили запропонувати профільній депутатській комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму заслухати звіт КП ЛОР «Реставрація замків і палаців Львівщини», а також ініціювати детальний аудит комунального підприємства. Відтак розглянути результати його роботи та доцільність існування на сесії Львівської обласної ради.

Також департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА звернеться до Міністерства культури з офіційним листом, щоб з’ясувати долю документації 2019 року і запропонує скасувати рішення щодо документів, які містять неправдиві дані.

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Фото: департамент архітектури та містобудування ЛОДА