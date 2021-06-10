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До осені «Укрзалізниця» віддасть приміщення вокзалу у Львові під оренду

Наталя Дуляба

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В «Укрзалізниці» анонсували передачу в оренду торговельних площ 24 вокзалів, в тому числі й у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Так, упродовж літа «Укрзалізниця» планує передати в довгострокову оренду приміщення 24 вокзалів. Йдеться про більше ніж 41 500 кв м торговельних площ. Вся процедура проходитиме через аукціони у системі «Prozorro.Продажі».

Від здачі в оренду приміщень вокзалів підприємство хоче отримувати щонайменше 8,4 млн грн на місяць, а на рік – понад 100 млн грн.

«Більшість цих площ нам вже роками не приносили прибутків. Дотепер максимальний обсяг орендних площ по всіх вокзалах сукупно складав трохи більше як 9 500 кв м. Ми змінюємо цю ситуацію, адже відведені для торгівлі зони мають приносити доходи компанії, а не збитки на їхнє утримання. Проте в довгостроковій перспективі – підготувати 11 вокзалів до концесії», – розповів в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

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Тож до осені «Укрзалізниця» збирається передати в оренду комерційні площі таких вокзалів: Козятин, Запоріжжя-1, Дніпро-Головний, Хмельницький, Суми, Біла Церква, Полтава, Тернопіль, Рівне, Фастів, Вінниця, ім.Тараса Шевченка, Чоп, Ужгород, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Одеса-Головна, Миколаїв, Львів, Жмеринка, Херсон, Київ-Пасажирський та Харків.

Залізничники вже провели інвентаризацію та заміри всіх площ комерційних приміщень вокзалів, навели у них лад, аби нерухомістю зацікавилось якомога більше понетційних орендарів. Вокзальні приміщення здаватимуть в оренду від трьох років.

«Передача в оренду комерційних об’єктів вокзалів дозволить залучити надійних орендарів. Працюючи за довгостроковими договорами, вони будуть зацікавлені інвестувати в ці об’єкти оренди, тож пасажири зможуть отримати на вокзалах максимально якісні послуги», – додав Іван Юрик.

Нагадаємо, на початку 2020 року «Укрзалізниця» заявила про намір передати частину головного вокзалу Львова у концесію, а територію приміського вокзалу забудувати житловим комплексом, офісами і паркінгом на 1000 місць. Для такого проєкту вже нібито знайшовся інвестор, який готовий був викупити землю.

Натомість у Львівській міськраді таку ідею не підтримали і стали просувати власне бачення розвитку цієї території. У мерії казали, що навіть готові взяти приміщення головного вокзалу у комунальну власність, а також долучитися до будівництва там підземного паркінгу.

Нещодавно міністр інфраструктури України повідомив, що шість вокзалів уже готують до концесії. При цьому при передачі інвестору великі вокзали об’єднуватимуть із меншими. Попередньо скомплектувати у формат 1+1 хочуть залізничний вокзал Львова з вокзалом Чоп.

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