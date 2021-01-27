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В Україні шість вокзалів готують до концесії: що буде з львівським

Юлія Осим

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Шість українських вокзалів готуються до передачі в концесію. Та передаватимуть їх не поодинці, а в парі – у форматі 1+1. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю РБК-Україна.

 

У так званий набір входитимуть один великий і один менший вокзал.

«Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження. Це більш справедлива модель. Ми розуміємо, що тоді ми швидше зможемо охопити», – зазначив Криклій.

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Об’єднуватимуть ті вокзали, які не знаходяться на великій відстані. Так збільшиться кількість потенційних учасників процесу, відповідноі, у компаній-інвесторів буде більша зацікавленість в об’єктах. Концесію планують розпочати з київського вокзалу, який передаватимуть разом з вінницьким.

«Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об’єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію», – додав очільник Мінінфраструктури.

Наразі в Україні до концесії готують великі вокзали. Згодом також можуть запропонувати спільне управління як форму концесії для менших об’єктів – наприклад, станцій, де теж є трафік і пасажири.

Як підкреслив Криклій, мета концесії вокзалів – зробити їх не збитковими. Власне, від концесійних платежів вони зможуть генерувати власні доходи.

Львівський портал писав, що частину приміщень головного залізничного вокзалу у Львові планують передати в концесію. Натомість на території приміського вокзалу планують збудувати житло та офіси.

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