ОСТАННІ НОВИНИ

Змія вклала жительку Сколівщини на лікарняне ліжко

Наталя Дуляба

|

35-річна мешканка Сколівської громади потрапила до лікарні через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок, 8 червня, у селі Головецько, що входить до Сколівської територіальної громади. Тут 35-річну місцеву жительку у праву кінцівку вкусила змія.

Жінку у стані середньої важкості негайно забрали до лікарні. Там медики їй мають ввести протизміїну сироватку.

Зазначимо, Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали близько трьох десятків мешканців області.

Реклама партнерів

Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...