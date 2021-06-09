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Нацбанк вводить в обіг срібну монету, присвячену Коновальцю

Наталя Дуляба

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Віднині, 9 червня, Нацбанк вводить в обіг дві пам’ятні монети, присвячені Євгену Коновальцю та українському спадку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регулятора.

Видатному українському націоналісту Євгену Коновальцю присвятили 2-гривневу срібну монету. На аверсі зображена гілка калини, малий Державний Герб та напис «Україна», по центру – монограма з двох літер «С», переплетена калиною. Поруч – цитата Коновальця: «Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба».

На реверсі монети розмістили портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис «ОУН» та стилізований тризуб із мечем, праворуч – написи «Євген Коновалець» та його роки життя 1891 – 1938.

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Загалом Нацбанк випускає 35 тисяч монет, присвячених Євгену Коновальцю.

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Також із 9 червня в Україні вводять в обіг 10-гривневу пам’ятну монету «Спадок». Вона теж виготовлена зі срібла, тираж – 4 тисячі штук.

Монета присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.

На аверсі цієї монети можна побачити прикрашену знаками-символами, оберегами та візерунками спіраль – багатозначний символ еволюції Всесвіту, розвитку, безперервності, ритму дихання і самого життя.

На реверсі зображений козак Мамай (оздоблення – позолота) є своєрідним втіленням українського характеру, символом волелюбності і безсмертя українського народу. Козак тримає стилізоване українське небо, українську культуру, весь багатовіковий спадок народу.

Нагадаємо, Нацбанк також випускає пам’ятну монету, присвячену пам’яті Героя України та видатного оперного співака Василя Сліпака.

Додамо, що цьогоріч минає 130-та річниця від дня народження Євгена Коновальця, відтак 2021-й на Львівщині проголосили роком видатного ОУНівця.

Нещодавно депутати закликали Володимира Зеленського присвоїти Євгену Коновальцю звання Героя України.

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