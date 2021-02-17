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2021-й на Львівщині проголосили роком Коновальця та Шашкевича

Юлія Осим

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Депутати Львівської обласної ради проголосували за проголошення 2021-го Роком Євгена Коновальця та Маркіяна Шашкевича. Відповідні рішення підтримали на сесії 16 лютого. Про це повідомляє Львівський портал.

Цьогоріч на Львівщині відзначатимуть 130-ту річницю від Дня народження Євгена Коновальця та 210-ту річницю від Дня народження Маркіяна Шашкевича.

Зазначимо, що Євген Коновалець – військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН. Раніше обласні обранці пропонували проголосити 2021-й роком Коновальця.

Маркіян Шашкевич – український письменник, поет, зачинатель нової української літератури в Галичині, священник УГКЦ, релігійний та культурно-громадський діяч. Народився 6 листопада 1811 року у селі Підлісся тодішнього Золочівського повіту, що на Львівщині.  Очолив «Руську трійцю», ініціатор видання альманаху «Русалка Дністровая» (1837).

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