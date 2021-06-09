До Львова привезуть мощі Івана Павла II

19-27 червня Львів відзначатиме двадцяту річницю приїзду папи Римського Івана Павла ІІ. З цієї нагоди у місті відбудеться низка заходів, а в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові виставлять ікону та мощі Понтифіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Рівно двадцять років тому до Львова з офіційним візитом приїжджав папа Римський Іван Павло ІІ. Для міста це була визначна подія, про які віряни пам’ятають й досі. Відтак з 19 по 27 червня у Львові відбудеться низка святкових заходів під гаслом: «Не бійтеся бути святими».

Святкування розпочнуться 19 червня із велопрощі місцями, які у Львові відвідав Іван Павло II. Маршруш заїзду виглядатиме так: іподром – собор Святого Юра – УКУ – семінарія Святого Духа – храм Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові – місце загибелі о. Андрія Іщака.

Наступного дня, 20 червня, у соборі Святого Юра відслужать літургію на посуді, який подарував святий Іван Павло ІІ, а 25 червня тут помоляться на вервиці, яка теж є його подарунком.

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Вже вранці 21 червня у церкві Різдва Пресвятої Богородиці виставлять до вшанування ікону та мощі святого Івана Павла ІІ. Всіх вірян запрошують долучатися до молитви. Також 27 червня службу Божу у цьому храмі звершить Блаженніший Святослав.

24 червня у Львові проведуть урочисту академію, після якої о 15:30 год. глава УГКЦ відкриє проспект Івана Павла ІІ – частину вул. Хуторівка, яку нещодавно перейменували в честь Понтифіка.

26 червня – Всеукраїнська проща до Страдчу, яку очолить глава Блаженніший Святослав.

Із детальною програмою святкувань можна ознайомитися за цим посиланням.