Львів’ян кличуть на велопрощу місцями, які відвідав Іван Павло II

На наступну суботу, 19 червня, у Львові організовують велопрощу місцями, які двадцять років тому відвідав Іван Павло II. Про це Львівському порталу повідомили у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.
Львів відзначає 20-ту річницю візиту Папи Римського Івана Павла ІІ. Із цієї нагоди 13-27 червня у місті відбудеться низка святкових заходів під гаслом: «Не бійтеся бути святими». Один із них – велопроща місцями, які у Львові відвідав Понтифік.
Велопроща відбудеться у суботу, 19 червня, початок – об 11:00 год. Збір запланований на Сихові біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Детальний маршрут обіцяють оприлюднити згодом. Для участі обов’язково потрібно зареєструватись за цим посиланням.
Зазначимо, що Папа Римський Іван Павло ІІ приїжджав в Україну у червні 2001 року, аби підтримати католиків у їхній вірі і допомогти в налагодженні дружніх відносини між конфесіями в державі.
Під час свого перебування у Львові Святіший Отець проживав у Митрополичих палатах Святоюрського комплексу, провів зустріч з молоддю, освятив місце під будівництво Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ та Українського Католицького Університету.
Під час перебування Папи Римського у Києві у різних заходах взяли участь понад 200 тисяч вірян, у Львові – понад 2 мільйони.
Нагадаємо, нещодавно у Львові на честь Івана Павла ІІ перейменували частину вул. Хуторівка, а територію студмістечка УКУ, що в районі вул. Стрийської-Козельницької, назвали площею Святої Софії Премудрості Божої.
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Наталя Дуляба