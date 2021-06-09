Львів згадує приїзд Івана Павла ІІ. Програма заходів

Із нагоди двадцятої річниці приїзду папи Римського Івана Павла ІІ у Львові 19-27 червня відбудеться низка заходів: реколекції, фотовиставки, музейні експозиції, тематична вистава, велопробіг, проща до Страдчу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Папа Римський Іван Павло ІІ приїжджав в Україну у червні 2001 року, аби підтримати католиків у їхній вірі і допомогти в налагодженні дружніх відносини між конфесіями в державі.

Під час свого перебування у Львові Святіший Отець проживав у Митрополичих палатах Святоюрського комплексу, провів зустріч з молоддю, освятив місце під будівництво Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ та Українського Католицького Університету.

Під час перебування Папи Римського у Львові у різних заходах участь взяли понад 2 мільйони вірян. Це була видатна подія, яку місто пам’ятає дотепер.

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«Святий Іван Павло ІІ визнав мученицький шлях нашої Церкви, при ньому відбулася беатифікація наших новомучеників. Це дуже важливий момент визнання на світому рівні тих вірних нашої Церкви: духовенства, звичайних мирян, які в часи тоталітарного режиму не втратили своєї віри, а засвідчили її в яскраво виражений спосіб. Це добра нагода сказати про вимір нашої Вселенської Церкви. Те, що святий папа Іван Павло ІІ був у Львові, – велика честь для нас. Бо це могли бути інші міста», – наголосив керівник пресслужби УГКЦ отець Павло Дроздяк.

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Повна програма заходів з нагоди двадцятиліття візиту до Львова святого Івана Павла ІІ Папи Римського

19 червня, 11.00 – велопробіг за маршрутом візиту святого Івана Павла ІІ до Львова (Іподром – собор святого Юра – УКУ – семінарія Святого Духа – храм Різдва Пресвятої Богородиці – місце загибелі о Андрія Іщака);

20 червня, 19.00 – духовно-мистецький вечір в архикатедральному соборі святого Юра за участю капели «Трембіта»;

21 червня, 8.00 – виставлення для вшанування ікони та мощів святого Івана Павла ІІ у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

21 червня, 11.00 – відкриття фотовиставки «Папа і Сихів» на честь святого Івана Павла ІІ на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

З 21 по 27 червня на Святих Літургіях о 18-й в архикатедральному соборі Святого Юра зачитуватимуть енцикліки святого Івана Павла ІІ;

22 червня, 14.00 – лекторій «Святий Іван Павло ІІ і його служіння» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

22 червня, 18.00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука 1;

22 червня – показ фільму «Кароль. Людина, яка стала папою Римським» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

23 червня – моління на вервиці святого Івана Павла ІІ в архикатедральному соборі святого Юра, очолить о. Павло Дроздяк;

23 червня, 14.00 – лекторій «Значення візиту папи Римського в Україну» в храмі Різдва Пресвятої Богородиці; УГКЦ;

23 червня, 18.00 – реколекції в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука 2;

23 червня – показ фільму «Папа, який залишився людиною» на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня, 9.30 – проведення урочистої академії до двадцятиліття візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну у великій сесійній залі Львівської міської ради;

24 червня, 15.30 – урочисте найменування проспекту Святого Івана Павла ІІ

24 червня, 14.00 – лекторій «Блаженний Григорій Лакота та інші новомученики УГКЦ» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня, 18.00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука 3;

24 червня, 19.00 – молебень перед мощами блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24 червня, 19.30 – флешмоб «Папа – Львів – Сихів – Молодь» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

24–28 червня – діяльність мобільного музею з особистими речами святого Івана Павла ІІ (маршрут за місцями, де був святий Папа Іван Павло ІІ);

24 червня, 21.00 – вистава Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня, 14.00 – лекторій «Свідчення організаторів подій візиту папи Римського» у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня, 18.00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

25 червня, 19.00 – Хресна хода в парку святого Івана Павла ІІ;

25 червня – висадження рідкісних дерев на місцях, де був святий папа Римський Іван Павло ІІ;

25 червня, 19.30 – святковий концерт у митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ;

26 червня, 10.00 – театральна вистава «Папа у Львові» (театр «Еммануїл») на площі біля храму святого Івана Павла ІІ РКЦ;

26 червня, 11.00 – святкова Меса в храмі святого Івана Павла ІІ РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу ІІ;

26 червня, 19.00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить митрополит Львівський Ігор Возьняк;

26 червня, 20.00 – зустріч молоді з митрополитом Львівським Ігорем Возьняком та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла ІІ;

27 червня, 9.00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

27 червня, 11.00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав;

27 червня, 19.00 – духовно-мистецький вечір в архикатедральному соборі святого Юра за участю капели «Трембіта»;

27 червня, 20.00 – святковий вечір духовної музики (Псалми у папському гаю) у виконанні симфонічного оркестру «Віртуози Львова» в парку святого Івана Павла ІІ.

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Фото – Збруч, відео – YouTube Живе телебачення