Глава УГКЦ очолить літургію під час прощі до Страдчу

Божественну літургію під час Всеукраїнської прощі до Страдчу, яка відбудеться у суботу, 26 червня, очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч вона присвячена 80-їй річниці від дня смерті блаженних о. Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми, Дню мирянина, а також 20-тій річниці приїзду св. Папи Івана Павла ІІ до України та проголошення блаженними святих мучеників.

Долучитися до прощі можна буде і онлайн. Зокрема, через ютюб-канал Страдч. Гора Блаженств, а також через фейсбук-сторінку. Пряму трансляцію здійснюватимуть «Живе ТБ», та «Радіо Марія».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.