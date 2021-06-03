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Глава УГКЦ очолить літургію під час прощі до Страдчу

Ольга Денисяка

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Божественну літургію під час Всеукраїнської прощі до Страдчу, яка відбудеться у суботу, 26 червня, очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч вона присвячена 80-їй річниці від дня смерті блаженних о. Миколи Конрада та дяка Володимира Прийми, Дню мирянина, а також 20-тій річниці приїзду св. Папи Івана Павла ІІ до України та проголошення блаженними святих мучеників.

Долучитися до прощі можна буде і онлайн. Зокрема, через ютюб-канал Страдч. Гора Блаженств, а також через фейсбук-сторінку. Пряму трансляцію здійснюватимуть «Живе ТБ», та «Радіо Марія».

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