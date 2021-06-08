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У чотирьох містах Львівщини хочуть відкрити Центри вакцинації від covid

Ольга Денисяка

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У Львівській області планують відкрити ще чотири центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді. Про це під час брифінгу 8 червня повідомив регіональний координатор з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, наразі вирішується питання про те, де саме розмістити центри вакцинації.

«Плануємо розширяти географію центрів вакцинації на теренах області. Зараз проговорюється питання відкриття таких центрів вакцинації в  Дрогобичі, Трускавці, Стрию і Червонограді. Наразі вирішуємо, де їх розмістити, але як мінімум два нам точно вдасться  відкрити – це буде Дрогобич і Стрий», – розповів Олег Когут.

Зазначимо, що у Львові також планують відкрити ще два додаткові центри вакцинації. Наразі підібрані локації, які підходять для цього відповідно до всіх протоколів – ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка.

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Нагадаємо, у Львові працює лише один Центр вакцинації – на базі стадіону «Арена Львів». Там мешканці області, котрі зареєструвалися через додаток «Дія», можуть отримати там щеплення проти Covid. Вакцинацію проводять препаратом Coronavac.

Центр вакцинації на «Арені Львів» працює другі вихідні поспіль. Загалом тут щеплення від Covid отримали 3 488 людей.

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Фото: ЛОДА

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