Львів’яни вийшли на протест через хаотичну забудову району «Під Голоском»

У суботу, 5 червня, мешканці мікрорайону «Під Голоском» вийшли на акцію протесту, з вимогою зупинити хаотичну забудову району. Про це інформує Львівський портал.

До акції долучилися мешканці району вулиць Малоголосківської, Голоска, Замарстинівської, Мазепи, Щурата й декількох інших районів Львова. Учасники заходу вимагають від міської влади припинити хаотичні забудови в переущільнених і позбавлених інфраструктури району.

«Рік минув з того часу, як мер Львова Андрій Садовий, разом з чиновниками ЛМР, відвідали вулицю Малоголосківську, обіцяючи зупинити хаотичну забудову району, представити новий ДПТ території, виправити інфраструктурні проблеми, ввести мораторій на будь-які землевідведення чи містобудівні умови, і розповідаючи перед камерами ще багато-багато інших, красивих і правильних речей», – йдеться у повідомленні організаторів протесту.

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Також повідомляється, що і мешканці вулиць Під Голоско, Замарстинівська, Мазепи, Топольна, Щурата теж зіштовхуються з аналогічними проблемами.

Нагадаємо, мешканці вул. Малоголосківської неодноразово скаржаться, що їхній район тотально забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Люди вже кілька років поспіль виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та влаштовуючи акції протесту.

Після тривалих пікетів міський голова Львова Андрій Садовий нарешті відреагував на згадану проблему і пообіцяв провести зустрічі із місцевими жителями та самим забудовниками. До процесу перемовин він хотів колишнього головного архітектора Юліана Чаплінського.

Торік наприкінці травня виконавчий комітет Львівської міськради заборонив будувати у мікрорайоні Під Голоском нове житло, допоки тут не облаштують необхідну соціальну інфраструктуру.

Минулого року у серпні в мерії заявили, що напрацювали «план стратегічних змін» району Під Голоском.

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Фото: соціальні мережі