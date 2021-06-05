Covid в Україні підхопили ще 1 897 людей

Станом на ранок суботи, 5 червня, в Україні підтверджено 2 213 580 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 897 нових хворих, ще 86 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 4 червня в Україні провели 60 421 тестування, яке виявило 1 897 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 91 дитина та 95 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1065 осіб.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 213 580 людей. Від ускладнень інфекції померло 51 140 осіб (+986 за останню добу). Натомість побороли недугу 20 88 712 людей (+8330 за останню добу).

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня.

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За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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