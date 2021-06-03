Колишню колонію на Хуторівці продали втридорога

Занедбані будівлі колишньої колонії №48 на вул. Хуторівці продали за ціною, що майже втричі перевищує стартову, – понад 377 млн грн. Про це свідчать результати аукціону на Prozorro.

На торги виставили близько сорока споруд та об’єктів колишньої виправної колонії №48 на вул. Хуторівці. Їхня загальна площа становить більше 42 тисяч м кв, втім більшість із цих об’єктів є у занедбаному стані.

Вся нерухомість розташована на земельній ділянці площею 10,66 га, тут є прокладені всі необхідні інженерні мережі: каналізація, електро- й водопостачання.

Стартову ціну Мін’юст визначив на рівні 132,6 млн грн. Загалом на аукціон подались семеро учасників і один із них, ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс», відразу запропонував майже втричі більшу ціну – понад 376 млн грн. Із такою пропозицією він втримував абсолютне лідерство під час двох раундів торгів, а на третьому дещо підняв суму й зрештою здобув перемогу.

Відтак колишню колонію на Хуторівці за 377,5 млн грн викупить ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Зараз триває процедура кваліфікації переможця аукціону, найближчим часом Мін’юст має укласти з ним договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс» – львівська архітектурна компанія.

З травня цього року її власником є львів’янин Тарас Зубик, якому належать кілька будівельних компаній. Також він – керівник ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній «Софтсерв-Консалтинг».

До цього кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс» були Святослав Дубленич і Марта Сеник.

Зазначимо, що за гроші, отримані від продажу колонії на Хуторівці, Мін’юст будуватиме нову тюрму на вул. Збиральній. Це буде комплекс площею понад 8 га зі сімома корпусами для ув’язнених, адмінбудівлею, лікарнею, амбулаторією, інфраструктурою для спорту і дозвілля, а також 63 прогулянковими двориками. В цю тюрму планують переселити й засуджених із «Бригідок», що на вул. Городоцькій.

Львівська колонія №48 на Хуторівці є власністю Міністерства юстиції. У 2017 році установу вирішили «заморозити», тож почали відселяти звідти в’язнів. У вересні 2020-го Мін’юст офіційно заявив, що збирається проти цю колонію за «недешево». Дотепер всі приміщення тут пустують.

Нагадаємо, довідавшись про намір продати колонію на Хуторівці, мерія висунула власні вимоги, аби новий власник не забудував її територію виключно житлом.

У Ратуші хочуть, аби житлові багатоповерхівки займали лише 25% площі, все решта – офіси, магазини та інші комерційні об’єкти, школа, дитсадок та сквер з відпочинковими зонами.

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